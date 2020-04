Virus. Pasquetta blindata e nuova ordinanza in Sicilia. La situazione nel Trapanese

14/04/2020 06:00:00

Città deserte, controlli nelle zone di villeggiatura. E’ stata una Pasquetta surreale in tutta la Sicilia e in provincia di Trapani.



Controlli a tappeto delle forze dell’ordine, con posti di blocco, e in alcune città sono intervenuti anche elicotteri e droni a sorvegliare dall’alto per beccare eventuali assembramenti. Deserte Marsala e Trapani dove le polizie municipali e le altre forze dell’ordine hanno imbastito posti di blocco nelle principali arterie che portano alle zone balneari e di villeggiatura.



Ha suscitato scalpore a Palermo, invece, la festa sul terrazzo di un palazzo nel quartiere Sperone, con i video della grigliata illegale che circolavano sui social. Una festa in piena violazione delle norme sul contenimento del Coronavirus. Sei persone sono state denunciate e dovranno rispondere di danneggiamento, accensioni pericolose e sono state sanzionate per violazione delle misure anticovid. I denunciati rischiano anche ulteriori sanzioni per aver organizzato la festa sul terrazzo condominiale privo di protezioni, un rischio per l’incolumità dei partecipanti tra cui c’erano anche molti minori.





Una Sicilia blindata, mentre il Coronavirus avanza piano sull’isola. Ieri si sono registrati soltanto 45 positivi in più. Le restrizioni però restano, e il Presidente della Regione Nello Musumeci ha varato una nuova ordinanza che di fatto proroga i divieti fino al 3 maggio e recepisce buona parte delle disposizioni del governo nazionale.



LA NUOVA ORDINANZA DI MUSUMECI

Nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, che è in vigore da oggi, e che di fatto proroga fino al 3 maggio anche in Sicilia le misure restrittive recependo alcune delle disposizioni previste nell’ultimo decreto del Presidente del Consiglio.

Nell’ordinanza di Musumeci viene recepita ad esempio l’apertura delle cartolibrerie, mentre è confermata la chiusura dei negozi di generi alimentari la domenica e nei giorni festivi (come successo a Pasqua e Pasquetta. Inoltre resta il divieto di praticare attività motoria, individuale o di gruppo, e di passeggiate con i figli anche nei pressi delle proprie abitazioni.

Viene inserito un obbligo di utilizzo delle mascherine ma solo in alcune circostanze: “Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all’aperto - si legge nell’ordinanza -, gli operatori sono tenuti all’uso di mascherina, all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante”. Sono vietati i cibi consegnati a domicilio nei giorni festivi.

Inoltre, nei luoghi dove "non è possibile mantenere la distanza di 1 metro tra persone, è fatto obbligo a ciascuno di coprire naso e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio".

Riaprono anche in Sicilia le cartolibrerie, librerie, e negozi per l’infanzia.

Qui il testo completo

I DATI

Intanto in Sicilia la curva del virus continua a scendere. 45 casi in in più. Coronavirus avanti piano, pianissimo, in Sicilia. I casi in totale sono 2458. C’è da dire che rispetto a domenica sono stati fatti un migliaio di tamponi in meno. Aumentano i morti, 8 in più, si liberano due posti in terapia intensiva.







Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 37.311 (+1.213).

Di questi sono risultati positivi 2.458 (+42), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.050 persone (+20), 237 sono guarite (+14) e 171 decedute (+8).

Degli attuali 2.050 positivi, 605 pazienti (0) sono ricoverati - di cui 51 in terapia intensiva (-2) - mentre 1.445 (+20) sono in isolamento domiciliare.

In provincia di Trapani secondo i dati comunicati dalla Regione sono 110 i positivi al Coronavirus. Ma sono dati parziali, visto che il giorno prima l’Asp aveva comunicato 115 contagiati, e ieri non ha diramato il quotidiano bollettino. Tra i positivi al Coronavirus c’è anche un autotrasportatore 39enne di Alcamo, che è arrivato in città lo scorso 24 Marzo e si è posto subito in isolamento. L’autotrasportatore proveniva dalla Svizzera e ha attraversato diverse regioni italiane, dalla Lombardia all’Emilia Romagna, le più colpite dall’epidemia.