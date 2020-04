Coronavirus, muore uno chef di Alcamo che viveva a Torino

15/04/2020 11:27:00

Il Coronavirus fa la quinta vittima di origini alcamesi. E' morto a Torino Ignazio Contorno, chef nato ad Alcamo, emigrato in Piemonte.

Contorno era uno tra i più noti chef di Torino, titolare insieme al figlio dello storico bar ristorante "Svolta". Contorno nonostante i tanti anni in Piemonte, dove si era trasferito da giovanissimo insieme ai genitori, era rimasto molto affezionato e innamorato della sua Alcamo e della locale squadra di calcio. Avrebbe compiuto 71 anni sabato.



«Papà era molto legato alla sua famiglia – racconta la figlia Manuela Contorno – Lui credeva tantissimo nel nostro rapporto. Si è spento a causa del Covid-19 in ospedale venerdì 3 aprile e per via delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria non abbiamo avuto potuto celebrare il funerale. Papà è stato cremato e quando tutto sarà finito gli daremo degna sepoltura».Salgono così a cinque le persone originarie di Alcamo, ma residenti in altre regioni, morte per il Coronavirus.