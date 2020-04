"C'Ã¨ fame, datemi i soldi". Rapinata una farmacia nel centro di Marsala

15/04/2020 21:33:00

"C'è fame, datemi i soldi". Rapinata una farmacia questo pomeriggio a Marsala.

Momenti di paura, intorno alle 18, alla Farmacia Giammarinaro, in via Garibaldi, nel centro storico della città. Un uomo con il volto coperto da una mascherina chirurgica (come quasi tutti in questo periodo) è entrato in farmacia armato di coltello e si è diretto verso il bancone minacciando i farmacisti presenti. L'uomo puntando la lama ai farmacisti è riuscito a farsi consegnare l'incasso, di cui non si conosce la cifra esatta, motivando così il suo gesto: "c'è fame, datemi i soldi".

Subito dopo si è dileguato. I titolari, che oltre allo spavento non hanno riportato ferite, hanno denunciato i fatti alla Polizia del Commissariato di Marsala che ha avviato le indagini, anche visionando le immagini delle telecamere di sicurezza, volte all'identificazione del malvivente.