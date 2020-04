Sicilia, il video della polizia che infamma i social. Tredici agenti contro un uomo

19/04/2020 20:45:00

13 poliziotti per bloccare un uomo. E gli arriva anche un colpo di manganello. E' un filmato che sta circolando da diverse ore sui social e mostra sei volanti della polizia e tre uomini dell’esercito, che sono intervenuti a Catania, in via Vittorio Emanuele e hanno accerchiato un uomo e, secondo alcuni testimoni, lo hanno colpito con i mezzi a disposizione, tra cui anche un manganello.

Ma cosa è successo? Un uomo sceso da un autobus – forse senza biglietto – è stato fermato dagli agenti e allorchè non ha mostrato un atteggiamento collaborativo nei confronti delle forze dell’ordine sono giunti i rinforzi. Troppi a quanto pare.

Il fatto è stato interamente filmato con uno smartphone e messo in rete. Migliaia di visualizzazioni in poco tempo. A destare lo sconcerto degli internauti la violenza spopositata di cui è stato oggetto l’uomo che ha rifiutato l’alt della polizia.

Il video che mostra l’intervento degli agenti sarebbe stato girato da un balcone ed è stato postato su Facebook dalla pagina “Centro storico pedonale-Catania” (di seguito potete vedere il video). Ma l’azione della Polizia- intervenuta con 6 volanti– è stata ritenuta troppo enfatica da chi ha assistito alla scena: nel video si sente commentare, appunto, “Esagerati”.

La ricostruzione della Questura parla di un 55enne che è salito su un bus dell’Amt, con la mano destra fasciata che sanguinava, che intima all’autista di portarlo al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro. Quest’ultimo ferma il mezzo pubblico e chiama il 118 che invia sul posto un’ambulanza. Il 65enne, in evidente stato di agitazione, colpisce l’ambulanza a calci e rifiuta il trasferimento.

L’equipaggio di una Volante si ferma per verificare cosa stia succedendo e cerca di placare l’uomo, che continua a sanguinare e inveisce contro gli agenti tentando di fuggire. A quel punto la polizia chiede rinforzi per poterlo fermare con una tecnica chiamata "triangolazione". Preoccupati anche per la "ferita" dell’uomo e per l’allerta Covid-19, sul posto arrivano altre quattro pattuglie e alla fine l'uomo è stato bloccato, durante una colluttazione in cui è colpito con un manganello ai polpacci per essere fermato a terra, e condotto in ospedale dove è medicato e poi, per il suo stato di alterazione psicologica, sottoposto a Tso (Trattamentom sanitario obbligatorio).