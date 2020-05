Mazara, Quinci espulsa dalla Lega 

03/05/2020 08:39:00

E’ scontro a Mazara del Vallo tra i vertici della Lega e la consigliera comunale Ylenia Quinci.

Quinci è stata eletta all’opposizione della maggioranza che sostiene l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Quinci, tra i due nessun grado di parentela.

La consigliera comunale è stata eletta nella lista dellaLega, lo stesso partito che adesso ne chiede l’espulsione.

Mazara, peraltro, vanta la presenza di un massimo esponente dirigenziale regionale, Maricò Hopps, nominata responsabile enti locali della Sicilia, ruolo che fu di Igor Gelarda.

Hopps è stata candidata alle elezioni europee con il Carroccio nel maggio del 2019, una buona affermazione in termini di voti che le ha consentito di assumere ruoli di primo piano all’interno della dirigenza partitica, oggi molto vicina a Matteo Salvini.

La Lega, dicevamo, ha chiesto l’espulsione della consigliera Quinci perché ha aderito, firmandone il manifesto, al Movimento Via, a cui hanno aderito gran parte dei consiglieri comunali di maggioranza: “ Apprendiamo con delusione dell’adesione della consigliera comunale Ilenia Quinci ad un progetto politico di cui ad oggi non conosciamo alcun effetto o azione nel panorama politico trapanese. Non avendo ricevuto da parte della stessa alcuna smentita in merito, non riusciamo ancora a spiegarci le motivazioni che possano aver indotto una consigliera comunale eletta nella lista della Lega Salvini Premier alle scorse elezioni amministrative nella città di Mazara del Vallo a voler sposare un qualsiasi progetto civico senza alcuna effettiva riferibilità alla politica regionale o nazionale.

L’identità partitica e ideologica, l’appartenenza ad un progetto di politica nazionale, rappresenta l’alterativa ai mille nominativi di pseudo liste civiche che oggi raccontano un progetto per poi domani svilupparne un altro. Nomi e simboli che dietro un presunto civismo nascondono realtà ideologiche ben chiare e quei partiti che con difficoltà oggi verrebbero scelti dai cittadini”.

Il Movimento Via si sta organizzando sui territori con vari esponenti politici di lungo corso ma anche molti giovani, il responsabile è Angelo La Rocca, seppure ci sia un dialogo forte con il senatore Nino Papania e con il vice segretario nazionale del PSI, Nino Oddo.

Il commissario provinciale della Lega, Bartolo Giglio e la Hopps prendono le distanze dalla scelta personale della Quinci “Dando comunicazione della sua immediata espulsione dalla sezione di Mazara del Vallo e dall’iscrizione al partito stesso”.

Dal canto suo la consigliera Quinci si dice stupita di avere ricevuto un provvedimento così duro e immediato, la sua adesione al Movimento Via è l’adesione ad un progetto civico privo di colore politico: “ Riprova ne è il fatto che tale movimento civico comprende diverse sensibilità al suo interno ed è scevro, pertanto, da qualsiasi condizionamento a livello nazionale. Non riconoscere una libertà di pensiero e di azione che comprenda alcuni valori fondamentali come quello di mettersi a servizio dei più deboli, di farsi portatrice delle istanze che provengono dal territorio, di essere interlocutrice della cittadinanza che rappresento, soprattutto in questo momento emergenziale, denota uno squadrismo di partito che rinnego e che non mi appartiene”.

La Quinci poi assicura che continuerà a restare una consigliera di opposizione: “Valuterò attentamente e in maniera costruttiva ogni singolo provvedimento che questo consiglio vorrà adottare, dal momento che troppe occasioni sono andate perdute per vie di sterili posizioni ideologiche che si sono contrapposte inutilmente in questi mesi e che non sono più tollerabili in vista del rilancio economico che dobbiamo assolutamente centrare per la nostra città e per il benessere della cittadinanza tutta, senza alcuna distinzione partitica”