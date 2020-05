Pantelleria, tremila euro di contributo per le donne che partoriscono fuori

06/05/2020 22:00:00

Un rimborso di tremila euro per le donne di Pantelleria che partoriranno fuori dall'isola. E' questo l'emendamento dell'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao. Per questo contributo sono stati stanziati 900 mila euro.

"L'ho proposto alla Commissione Bilancio d'accordo con il Presidente Musumeci e l'Assessore alla salute Ruggero Razza - afferma Armao -. Dobbiamo decidere con l'assessore Razza come utilizzare i novecentomila euro che sono di più di quanto c'è bisogno. La cifra ci mette però al sicuro e lavoriamo per la massima utilizzazione di queste risorse".

I cittadini di Pantelleria e soprattutto le donne, vista la nuova chiusura del punto nascite dell'ospedale Nagar, avvenuta lo scorso 2 marzo, si chiedono, se dopo l'attivazione di questo contributo, il reparto verrà mai più aperto.

STRADE AFFIDATE AL COMUNE - Il Comune di Pantelleria ed il Libero Consorzio Comunale di Trapani hanno firmato una convenzione che trasferisce all'amministrazione comunale la competenza sulle strade.

Il Libero Consorzio si è impegnato ad effettuare gli interventi di manutenzione programmati per il 2020 e per i quali ha ottenuto dalla Regione Siciliana il trasferimento di circa 1.750.000,00 €. Inoltre, effettuerà anche i lavori sulla “Perimetrale” previsti nel 2022 e per i quali ha avuto assegnati i fondi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A tali interventi si aggiungeranno anche quelli previsti per la messa in sicurezza dei costoni rocciosi sovrastanti la strada perimetrale in Contrada Dietro l’Isola e Contrada Rekhale e per i quali il Comune ha ottenuto un finanziamento di circa 5,6 milioni di euro dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente. Nei giorni scorsi il decreto ha passato il vaglio della Corte dei Conti e adesso si aspetta l’indizione della gara da parte dell’UREGA.

La convenzione prevede il Comune possa utilizzare le due dipendenti del Libero Consorzio che attualmente operano su Pantelleria; ogni anno nel periodo primaverile il Libero Consorzio si farà carico di inviare per almeno tre settimane una squadra di operai per la pulizia e manutenzione delle strade; la responsabilità sulle strade sarà mantenuta in carico al Libero Consorzio fino alla conclusione dei lavori di manutenzione già programmati. La convenzione prevede anche la possibilità per il Libero Consorzio di servirsi dell’Ufficio Tecnico Comunale per la progettazione e verifica in materia di lavori pubblici delle opere di sua competenza.