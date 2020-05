Tra incertezze e dubbi sul futuro anche Il Marsala Futsal attende indicazioni certe dalla FIGC

07/05/2020 21:27:00

A soli tre giorni dall’inizio della così detta fase 2, in funzione alla crisi COVID 19, per quanto riguarda la FIGC nessuna indicazione importante arriva ancora dalle sedi federali alle società dilettantistiche regionali come il Marsala Futsal, impegnato nel campionato di serie C1 di calcio a cinque.

Tutto rimane bloccato, almeno fino al 18 maggio 2020 per come si era appreso dal comunicato ufficiale del 2 maggio scorso. Slitta in oltre la riunione del Consiglio Federale nazionale fissato per l’ 8 maggio dal quale dovevano giungere certezze circa le sorti dei campionati tutti. All’orizzonte si fa sempre più chiara l’ipotesi della sospensione definitiva dei campionati, con un epilogo di stagione che vedrebbe le squadre in testa alle classifiche promosse alla categoria successiva e nessuna retrocessione.

Vista la moltitudine di problematiche che attanaglia il mondo dello sport e in particolare quello del calcio, o del calcio a cinque che dir si voglia, regna la più totale confusione che in questo periodo, sfocia nell’incertezza più profonda. Tra le ASD, (associazioni sportive dilettantistiche), il problema principale è quello prettamente economico che oscilla tra scadenze insolute e reperimento dei fondi. Fondi che per la maggior parte, giungono da collaborazioni pubblicitarie di piccole aziende locali che in questo periodo hanno il loro bel da fare per tornare a regime. Quello che si prospetta nel prossimo futuro, in fine, non può che essere è una strada irta e perigliosa per molte piccole realtà. Ci si attende comunque una piccola attenzione dagli organi federali sia nell’immediatezza sia per favorire le partecipazioni ai campionati futuri.

Giovanni Ingoglia