Scirocco e rischio incendi. Allerta rossa in mezza Sicilia

15/05/2020 18:35:00

Allerta rossa in mezza Sicilia domani per il forte vento e l'alto rischio di incendi. La protezione civile regionale ha diramato l'allerta rossa per le province di Palermo, Messina, Agrigento e Trapani, dove secondo le previsioni, anche meteo, ci potrebbe essere una forte possibilità di incendi.

Soffierà forte, infatti, lo Scirocco domani che potrebbe spingere e alimentare le fiamme.

"Un’ampia e profonda struttura depressionaria, centrata sulla Penisola Iberica, continua a determinare la risalita di un flusso caldo e umido sud-occidentale sulle regioni centro-meridionali italiane e una spiccata instabilità sulle quelle settentrionali, con rinforzo generale della ventilazione meridionale - si legge dell'avviso -. Nei prossimi giorni l’attenuazione del flusso favorirà una diminuzione dell’instabilità; al nord domani si prevedono ancora fenomeni, specialmente sulle aree alpine ed appenniniche, e domenica l’instabilità diminuirà, mentre al centro-sud il tempo sarà prevalentemente stabile e temperature elevate"