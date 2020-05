Gnv pronta a riprendere le rotte per Sicilia e Sardegna

25/05/2020 02:00:00

Gnv è pronta all'apertura dei viaggi da e per Sicilia e Sardegna: la compagnia negli ultimi mesi si è preparata al fine di garantire sicurezza e comfort ai passeggeri, stilando una vera e propria carta dei servizi di sicurezza. La compagnia, annuncia in una nota, ha rivisitato la propria offerta sia in termini di capacità che in termini di flussi organizzativi e grazie agli ampi spazi di bordo offrirà le condizioni ideali per il pieno rispetto del distanziamento sociale.

Le procedure e le soluzioni di sicurezza, spiega tra l'altro, verranno indicate grazie a una comunicazione di bordo intuitiva e diffusa, per mezzo di annunci dedicati, in modo da orientare i passeggeri, che potranno anche rivolgersi all'health procedure controller officer, l'ufficiale di bordo responsabile di controllare l'adempimento delle procedure covid-19 e l'applicazione di tutte le misure di sicurezza riassunte in una carta dei servizi stilata da Gnv per garantire un viaggio in totale sicurezza, e al medico di bordo, che sarà punto di riferimento sulle tematiche covid-19 per i passeggeri.

Nello stilare la carta dei servizi lo staff di ingegneri e tecnici di Gnv ha potuto replicare su tutta le unità della flotta, racconta la compagnia, l'esperienza unica acquisita con il progetto « nave-ospedale» di Genova per l'emergenza covid-19 che, allestita su specifiche indicazioni delle autorità sanitarie, ha consentito a Gnv di ampliare le proprie competenze in materia di misure di prevenzione e contenimento del contagio e formare gli equipaggi sulla prevenzione dei rischi e la gestione di eventuali casi sintomatici.

Nella definizione delle procedure applicabili a ciascuna rotta da e per Sicilia e Sardegna, la compagnia ha adottato modalità di sicurezza specifiche per ogni fase di viaggio, sin dall'accesso dei ai terminal e alle biglietterie portuali. Tra le varie disposizioni previste, emerge tra l'altro che nelle sale poltrone la capienza è stata ridotta al 50% di capacità, e ci saranno accessi numerati per garantire il distanziamento sociale tra i passeggeri. Le cabine verranno igienizzate e sanificate con prodotti professionali ad ogni utilizzo. L'impianto di areazione è stato riprogettato per privilegiare l'aria diretta dall'esterno e garantire il più efficace livello di purificazione, grazie all'installazione di filtri hepa, utilizzati in ambienti ospedalieri.