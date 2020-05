30/05/2020 17:46:00

Momenti di paura per un incendio divampato in via Cosenza, nel territorio di Erice Casa Santa.

Le fiamme si sono sviluppate nei pressi del Giardino degli aromi. Il rogo ha minacciato di aggredire alcune abitazioni.

Scattato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti ad arrestare l'avanzata delle fiamme che hanno ridotto in cenere diversi ettari di sterpaglie.