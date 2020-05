Marsala Calcio, imprenditore romano di origini tunisine interessato all'acquisto

31/05/2020 04:00:00

Il Marsala Calcio sarebbe al centro dell'interesse di un imprenditore romano di origini tunisine, Ihed Gharbi.

L'imprenditore 29enne è interessato alla squadra azzurra da circa un anno. Ne sta discutendo con i collaboratori e partner commerciali, anche se non c'è stato nessun incontro con la società.

Gharbi è un broker e collabora con un fondo d’investitori del Golfo Persico, i cui titolari sarebbero interessati ad entrare nel mondo del calcio, anche se l'interesse per il Marsala è del solo Gharbi. Ha visto per la prima volta il Marsala Calcio durante l'incontro con il Palermo in Serie D: "Ho visto quella partita e ho iniziato a seguirla, ora vediamo come evolverà la situazione sportiva e societaria.

Il Marsala, vista la classifica bloccata dal Coronavirus si trova al 16° posto con 24 punti, ed è quindi retrocesso in Eccellenza, anche se il vicepresidente Li Causi ha diffidato il Consiglio Federale a ratificare la decisione della LND. Il presidente della società Domenico Cottone, inrvece, è stato arrestato insieme alla moglie con l'accusa di peculato e attività finanziaria abusiva.