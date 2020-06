Marsala, incendio alla Sicilfert. Rifiuti in fiamme per ore

01/06/2020 19:14:00

Vigili del Fuoco impegnati diverse ore oggi a Marsala per spegnere un incendio alla Sicilfert, l'impianto di trattamento dei rifiuti organici che si trova sulla Provinciale per Salemi.



In fiamme i rifiuti stoccati nella struttura. L'incendio è stato di natura accidentale generatosi per l'autocombustione degli stessi rifiuti. Il rogo è stato circoscritto e non ha creato pericoli per i dipendenti e la struttura dell'azienda che ha messo a disposizione uomini e mezzi. Ad intervenire i vigili del fuoco di Marsala subito dopo scattato l'allarme intorno alle 4 del mattino per diverse ore.