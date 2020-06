Trapani, la festa della Repubblica celebrata in piazza Vittorio Veneto

02/06/2020 16:23:00

Una cerimonia per pochi, nel rispetto delle norme che continuano a condizionare la vita degli italiani. Trapani, questa mattina, ha celebrato la festa della Repubblica in piazza Vittorio Veneto.

Una manifestazione alle presenza di pochi intimi perchè "la crisi - come ha detto il prefetto Tommaso Ricciardi, leggendo il messaggio del capo dello Stato - non è terminata e dobbiamo confrontarci con le sue conseguenze. Oggi, però, deve essere occasione di una rinnovata riflessione". La cerimonia si è aperta con la collocazione di una corona d'alloro ai piedi del monumento ai Caduti, sulle note del Silenzio.

Poco più in là, in un'altra piazza quella dedicata al Re Galantuomo, il flashmob delle Lega contro il Governo. La foto di una Nazione oggi più che mai in contrapposizione.