Fly Volley Marsala. Introdotta la figura di Assistant Manager. Sará Andrea Albione 

02/06/2020 10:00:00

Volto nuovo in casa Fly Volley.

Col ruolo di Assistant Manager, entra a far parte della dirigenza della società biancazzurra Andrea Albione.

Solo 36 anni ma con tanta esperienza maturata in ambito sportivo e dirigenziale.

Già Amministratore dell’azienda Alco Italia (Sponsor della Fly Volley), l’AM Albione si occuperà della gestione delle esigenze di atlete e staff tecnico.

Sarà inoltre assistant coach dati i suoi trascorsi pallavolistici. Ex centrale e gloria della pallavolo marsalese con diversi campionati all’attivo tra giovanili e prime squadre.

Queste le prime dichiarazioni: “Sono lieto ed orgoglioso di entrare a far parte della famiglia Fly. Ho sposato in pieno il progetto societario e sono già pronto a mettermi a disposizione. Lavorerò al fianco di Coach Tomasella e sarò il costante punto di riferimento per le atlete”.

Coach Tomasella dichiara: “Già lo scorso anno Andrea mi è stato vicino e quest’anno lo sarà ancor di più. È una persona molto capace, positiva e propositiva. Di certo un grande acquisto per la Fly. Auguro al nostro AM un grosso in bocca al lupo”.