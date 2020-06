Incendio a Monte Cofano, ettari di riserva in fiamme 

04/06/2020 20:27:00

Era prevista per oggi un'allerta per il rischio incendi, e puntualmente è accaduto ciò che in tanti temevano. Complice il forte vento e le alte temperature, nel pomeriggio di oggi un incendio ha devastato diversi ettari di riserva all'interno dell'area di Monte Cofano, tra Custonaci e San Vito Lo Capo.

Sulle origini dolose dell'incendio ci sono pochi dubbi. L'incendio si è sviluppato in contrada Frassino, raggiungendo la riserva di Monte Cofano sul lato di Castelluzzo.

Sul posto sono accorsi diversi mezzi dei vigili del fuoco e 2 canadair e uomini della protezione civile.