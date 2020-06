Marsala, ancora assembramenti all'Inam. Intervengono i vigili urbani 

04/06/2020 17:51:00

E' cambiata la modalità di ingresso all'Inam di Marsala, ma il risultato non è cambiato. Continuano gli assembramenti davanti al poliambulatorio dell'Asp di piazza Francesco Pizzo.

A seguito dei nostri articoli (potete leggere qui), che hanno sollevato i disagi per tanti cittadini che si ritrovano ogni giorno ad attendere per ore il proprio turno, anche fuori dal cancello d'ingresso e in strada, l'Asp aveva comunicato il contingentamento degli utenti che potevano avere accesso, in orari diversi e in base alla lettere del proprio cognome.

Ma come detto, questo nuovo sistema non ha sortito nessun cambiamento e oggi è stato necessario l’intervento dei vigili urbani per far rispettare il distanziamento sociale e soprattutto per calmare gli animi di qualcuno, davvero stanco di aspettare in strada per troppo tempo.