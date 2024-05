18/05/2024 15:00:00

Negli ospedali siciliani e della provincia di Trapani non manca solo il personale medico e infermieristico che dovrebbe contribuire a rendere più efficace ed efficiente il servizio agli utenti.

Al pronto soccorso del "Paolo Borsellino" di Marsala, ad esempio, non ci sono i bagni disponibili per gli accompagnatori delle persone che stanno male. E' un disagio non di poco conto, visto che i tempi di attesa per una visita, a volte si prolungano per un'intera giornata e i parenti o comunque gli accompagnatori di chi sta male non sanno come fare.

"Chi ha veramente necessità impellente lo fanno andare bel bagno interno al pronto soccorso, insieme alle persone che stanno male, col rischio di potersi infettare - ci scrive un nostro lettore che ha viussuto "l'esperienza" solo qualche giorno fa - e aggiunge, figuriamoci il disagio che vivono le persone più anziane che hanno frequente bisogno di utilizzare il bagno".

