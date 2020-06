Trapani, nasce l'Aiga Avvocati. il presidente è Giuseppe Coppola 

04/06/2020 13:15:00

Il 29 Maggio, durante il Consiglio Direttivo Nazionale, si è costituita l’AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – sezione di Trapani.

Quella Trapanese è una delle oltre 120 sezioni dell’associazione che è radicata in tutta Italia, con oltre 10.000 soci, ha sede nazionale a Roma e comprende avvocati di età fino a 45 anni.

Contestualmente alla costituzione è stato nominato Presidente l’avv.Giuseppe Coppola che ha dichiarato “In tre mesi è accaduto ciò che non era mai avvenuto in oltre 50 anni. L’emergenza Covid19 ha improvvisamente spazzato via mezzo secolo di abitudini professionali e di prassi che avevano realizzato un immobilismo nell’evoluzione sia della giustizia che della professione. I tempi stanno cambiando e le opportunità di crescita e di miglioramento sono molteplici e per questo abbiamo costituito anche a Trapani AIGA, che storicamente si connota per una mentalità innovativa e visionaria; del resto l'ottimista vede l’opportunità in ogni pericolo a differenza del pessimista che vede il pericolo in ogni opportunità. Le opportunità, tra le tante, sono lo svolgimento delle udienze in remoto, un maggiore incentivo dell’uso del telematico, i meeting on line, che devono diventare la normalità - come avviene in altri paesi europei, come l’Inghilterra di cui ho una esperienza diretta - e non l’eccezione, senza tralasciare la formazione e la tutela della classe forense. AIGA Trapani sarà quindi coraggiosa, comunicativa, costruttiva, innovativa e presente sia

a livello territoriale che nazionale ed insieme alle altre sezioni italiane di AIGA proporremo idee per migliorare la giustizia italiana.”

Accanto al Presidente Giuseppe Coppola, completano il Direttivo gli avvocati Angelo Pizzo (Vice presidente) Silvia Lombardo (Segretario) Daniela Blunda (Tesoriere) Rosario Papania (Consigliere Nazionale), Salvatore Messina, Angelo Gruppuso, Claudio Pirrone ed Emanuela Scuto (Consiglieri).