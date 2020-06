Sicilia, la guardia di finanza sequestra più diecimila taglierini da ufficio 

05/06/2020 11:16:00

I Finanzieri di Partinico hanno sequestrato ad un commerciante di San Giuseppe Jato, 10.832 taglierini da ufficio non sicuri perché privi delle informazioni minime previste dal Codice di Consumo.

Nel corso dell’ispezione all’interno dei magazzini commerciali, le Fiamme Gialle hanno trovato migliaia di set cutter/taglierini da ufficio destinati ad essere immessi in commercio, risultati non a norma poiché carenti delle indicazioni relative ai materiali utilizzati per la composizione nonché alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso utili ai fini della fruizione e della sicurezza del prodotto.

Il rappresentante legale della società – T.M. cl. ’68 - è stato segnalato all’autorità preposta (Camera di Commercio) per l’irrogazione della sanzione amministrativa per la fattispecie prevista dal Codice del Consumo, punita con la sanzione amministrativa che può arrivare fino a 25.823 euro.

Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana, al fine di controllare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità governativa nonché contrastare possibili speculazioni derivanti dalla commercializzazione di prodotti di prima necessità.