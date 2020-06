I trapanesi non vogliono i turisti del Nord Italia. Il video

05/06/2020 06:51:00

Piangono miseria per la crisi economica, ma i trapanesi non vogliono i turisti dal Nord Italia.

E' quello che emerge da un servizio della trasmissione "Diritto e rovescio" andato in onda ieri sera, 4 Giugno, con l'inviato che a Trapani ha intervistato cittadini, operatori turistici e l'immancabile Giacomo Tranchida, che ancora una volta si prende meriti che non sono solo suoi (è tutta la provincia ad essere stata Covid - free, non solo Trapani, che, anzi, in proporzione agli abitanti è stato uno dei Comuni più colpiti dal contagio).

Tranchida in questa intervista lancia due perle. Circa le polemiche con il Sindaco di Milano glissa dicendo che "Sala ha qualche problema in città, quindi le vacanze le farà più avanti".

E per controllare i turisti propone, non si capisce bene come, "un paio di controlli".

Ecco il video.