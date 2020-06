 Terreni incolti e  sterpaglie: il Comune di Marsala dovrebbe multarsi da solo ... 

06/06/2020 07:53:00

Controlli e sanzioni per i possessori di terreni privati lasciati incolti e con sterpaglie: l’Amministrazione comunale di Marsala predica bene e razzola male.

L’ Amministrazione Comunale di Marsala continua a pretendere sicurezza antincendi, pulizia e decoro nei fondi rustici dei privati cittadini mentre quasi tutte le aree a spazi a verde ed aiuole urbane versano nel totale abbandono o nella insufficiente manutenzione.

Desidero segnalare, come spesso faccio, il completo abbandono di due aree destinate a verde pubblico / parco giochi / parcheggi che si trovano uno lungo la litoranea Sud a circa 100 metri prima a sinistra del ristorante Delfino, andando in direzione Petrosino.

Qui c’è un campo di bocce abbandonato e tanta superficie coperta di erbacce ormai secche e sterpaglie, ci sono anche degli alberi e arbusti non potati e tantissimi rifiuti lasciati dai “Signori cittadini” maleducati. Certamente è risaputo che dove c’è sporco prima o dopo diventa discarica!

L’altro sito è davanti l’ingresso del Villaggio Murex ,sempre in quella zona, si tratta di circa 500 metri quadrati di superficie in parte arredata a parco giochi con vialetti e sedute e in parte destinata a parcheggi. Sia gli alberi presenti che gli arbusti e le siepi non sono potati mentre il terreno è invaso dalle canne (Arundo donax), alte oltre due metri, rendendo non praticabile il suolo.

Si ricorda che entrambe le aree sono state cedute al Comune di Marsala dai rispettivi villaggi come oneri di urbanizzazione per la fruizione pubblica. Questi siti rapprendano un pericolo per gli eventuali incendi che possono sopravvenire e allo stesso tempo sono luoghi dove i ratti e i serpenti trovano l’habitat ideale.

Mi chiedo e Vi chiedo da chi siamo amministrati? Sento parlare di decoro urbano e di richiamo turistico ma è accettabile che la normale manutenzione deve diventare una prestazione eccezionale? L’Aministrazione comunale va sanzionata come i privati?

