Riprendono le attività sul sito storico di Pianto Romano a Calatafimi Segesta

06/06/2020 09:46:00

L’Associazione Culturale “Segesta nel sogno”riprende l’attività dopo il lungo lockdown con l’apertura del sito storico di Pianto Romano a Calatafimi.

Grande afflusso di visitatori Martedi 2 Giugno 2020. Le persone hanno trovato la gioia di stare all’aria aperta. Il sito che dista 5 km dal Parco Archeologico di Segesta , si trova tra le colline dove si gode un’atmosfera rilassante e vi regna il solo rumore di sottofondo dell’ambiente, è l’ideale per trascorrere delle ore in perfetto relax. Tanto spazio all’aperto, aria purissima , paesaggio incantevole ancora non contaminato o trasformato, possibilità di passeggiate e di conoscere il luogo dove 160 anni fa è avvenuta la famosa battaglia di Calatafimi.

Il sito è aperto tutti i giorni dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00.

Inoltre stiamo lavorando per lasciare aperto il sito nelle ore serali del sabato e della domenica con formule atte a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia codiv 19.

L’associazione “Segesta nel Sogno” infine sta valutando di creare un’area svago per bambini.