Gioventù Nazionale: "In piazza a Trapani contro le bugie di Conte"

06/06/2020 12:40:00

Lo scorso 2 giugno anche a Trapani, come in tante altre provincie italiane, il centrodestra é sceso unito in piazza. Una rappresentanza di tutte le forze politiche ha protestato contro il governo nazionale.



In piazza Vittorio Emanuele a Trapani anche i ragazzi di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia.

"Siamo scesi in piazza in tutta Italia per ribadire il dissenso diffuso verso il governo nazionale - Ci racconta Michele Ritondo, portavoce provinciale di GN Trapani - non solo fra gli elettori del centrodestra, ma anche fra i tanti elettori delusi di altre forze politiche.

Con un gruppo di militanti abbiamo rappresentato in piazza i tanti giovani patrioti vicini al partito di Giorgia Meloni e testimoniato che in Fratelli d'Italia c'è un alta considerazione della giovane forza militante. Lo stesso avvocato Miceli, portavoce del partito in provincia è anagraficamente un giovane militante ma naturalmente, con certe responsabilità.

I nostri ragazzi sono parte integrante e spesso forza motrice di un giovane partito come Fratelli d'Italia e martedì scorso a Trapani abbiamo dato prova che la voglia di partecipazione dei giovani alla politica è in grande crescita.

In sicurezza e muniti di mascherina, abbiamo silenziosamente rappresentato chi non poteva scendere in piazza con noi, a causa di restrizioni anti-covid. Con correttezza, senza bandiere di partito e con lealtà nei confronti di tutto il centrodestra, una rappresentanza di dieci militanti di Fratelli d'Italia ha voluto prendere rigorosamente le distanze dalle tante bugie arrivate in questi mesi dalle famose e poco istituzionali dirette social del presidente Conte.

Migliaia di cittadini non vede un euro da marzo, la liquidità tanto annunciata si è dimostrata una grande farsa, abbiamo assistito al rilancio dei monopattini e delle vacanze a carico delle aziende turistiche, per non parlare della rinomata potenza di fuoco mai vista, chi l'ha vista? Siamo a giugno, con un pugno di mosche!"