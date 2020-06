Mazara, nuovo numero telefonico per i rifiuti ingombranti. Al via #IocomproMazaraperche

07/06/2020 15:00:00

Nuovo numero telefonico per la prenotazione del ritiro rifiuti ingombranti. Attivato anche un servizio di messaggistica per segnalazioni, comunicazioni disservizi e richieste di informazioni. Possibilità di conferire nuove frazioni differenziate al Ccr

Prenotazione ritiro ingombranti. Nuovo numero di telefono fisso: 0923-671839, che l'utenza può chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e nei pomeriggi del lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 per richiedere e prenotare il ritiro degli ingombranti.

Servizio messaggistica per segnalazioni. Nuovo numero di telefono mobile: 333-6192051, che l'utenza può utilizzare per comunicare disservizi e/o per richieste di informazioni, esclusivamente tramite messaggi WhatsApp e SMS (no chiamate).

Nuovi servizi: a partire dalla prossima settimana sarà possibile conferire, presso il CCR di Via Marsala (aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 13), anche le seguenti frazioni di Rifiuti differenziati: Rifiuti tessili (es. indumenti e similari); Contenitori metallici contaminati da pitture e/o solventi.

I rifiuti potranno essere conferiti esclusivamente da utenze domestiche e comunque in modiche quantità. Il raggruppamento temporaneo d’imprese RTI “Multiecoplast” s.r.l. con Ecoburgus s.r.l. a breve attiverà una pagina Facebook dedicata tramite la quale sarà possibile avere informazioni inerenti il servizio e si potranno comunicare disservizi e/o per richieste di informazioni.

#IocomproaMazaraperche - “Condividiamo pienamente la campagna #IocomproaMazaraperche, ideata dalla Commissione Consiliare ‘Attività Produttive e Sviluppo Economico’ per sensibilizzare i cittadini mazaresi ad acquistare beni e servizi nelle attività commerciali della nostra Città. Auspichiamo che prevalga lo spirito di solidarietà nei confronti di tutte le attività commerciali ed imprenditoriali di Mazara del Vallo, che al pari delle famiglie hanno subìto le conseguenze economiche della chiusura forzata a seguito della pandemia da Covid19. #IocomproaMazaraperche ed altre iniziative che vadano nella direzione dello sviluppo della nostra Città saranno ben accolte da questa Amministrazione”.

Lo ha dichiarato l’Assessore comunale con delega allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive Vincenzo Giacalone, esprimendo apprezzamento per il lavoro che sta svolgendo la II Commissione consiliare con l’iniziativa #IocomproaMazaraperche