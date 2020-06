Marsala, rifiuti abbandonati nella piazzetta della Chiesa Santa Venera

09/06/2020 04:00:00

Cumuli di rifiuti nella piazzetta della Chiesa di Santa Venera, a Marsala. E' la segnalazione che ci arriva da un lettore, Michele.

"Qualche mese fa degli operai hanno pulito le aiuole della piazzetta adiacente la chiesa di Santa Venera e oltre alle erbacce hanno raccolto numerose bottiglie, principalmente di birra, abbandonate da incivili cittadini. Queste bottiglie, come si vede dalle immagini, giacciono da diversi mesi nella medesima piazzetta. Ora mi chiedo; di chi è la competenza della raccolta? Inoltre vi chiedo di intervenire per fare in modo di installare qualche contenitore per l'immondizia".