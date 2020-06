Tenta di scippare la borsa ad una donna. Giovane arrestato a Trapani 

10/06/2020 11:46:00

Un giovane è stato arrestato dalla polizia a Trapani per aver tentato uno scippo ai danni di una donna, che è riuscita a resistere e a chiamare la polizia.

La sera del 4 giugno scorso, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - Squadra Volante hanno tratto in arresto Yahya LABDE LKADER, marocchino, classe ‘96, già noto per i suoi molteplici precedenti di polizia. Poco prima, una donna si era presentata in Questura, segnalando di essere stata vittima del tentativo di scippo della propria borsa per mano di un giovane extracomunitario. L’azione dell’uomo, tuttavia, non aveva sortito l’esito sperato, poiché la giovane era riuscita a mantenere, con forza, la presa della borsa, mettendo in fuga il malvivente.

Anche grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, gli agenti riuscivano ad identificare l’autore dello scippo: scattavano, dunque, le ricerche dell’uomo che, per allontanarsi dalla zona e quindi sottrarsi alla cattura, aveva rubato un ciclomotore parcheggiato in una via del centro storico, venendo, però, intercettato dai poliziotti mentre sfrecciava a forte velocità. Dopo un rocambolesco inseguimento, gli agenti della Volante raggiungevano il marocchino, che, in prima battuta, aggrediva gli agenti con calci e pugni. I poliziotti riuscivano a bloccarlo procedendo all’arresto.