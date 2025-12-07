Rissa nel carcere di Trapani, agente ferito al volto e portato al Pronto soccorso

07/12/2025 17:43:00

Un violento episodio si è verificato nel pomeriggio alla Casa Circondariale di Trapani. Intorno alle 15, durante il rientro dei detenuti dalla socialità nella sezione Mediterraneo, è scoppiata una rissa che ha coinvolto cinque reclusi stranieri. Nel tentativo di sedare la zuffa, un sovrintendente di Polizia Penitenziaria è stato colpito al volto ed è stato trasferito d’urgenza al Pronto soccorso, dove gli sono stati applicati cinque punti di sutura e riscontrata una presunta frattura del setto nasale. A denunciare l’accaduto è Antonio Savalli, delegato nazionale della CON.SI.PE.



