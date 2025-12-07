Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Nera
07/12/2025 17:43:00

Rissa nel carcere di Trapani, agente ferito al volto e portato al Pronto soccorso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-12-2025/rissa-nel-carcere-di-trapani-agente-ferito-al-volto-e-portato-al-pronto-soccorso-450.png

Un violento episodio si è verificato nel pomeriggio alla Casa Circondariale di Trapani. Intorno alle 15, durante il rientro dei detenuti dalla socialità nella sezione Mediterraneo, è scoppiata una rissa che ha coinvolto cinque reclusi stranieri. Nel tentativo di sedare la zuffa, un sovrintendente di Polizia Penitenziaria è stato colpito al volto ed è stato trasferito d’urgenza al Pronto soccorso, dove gli sono stati applicati cinque punti di sutura e riscontrata una presunta frattura del setto nasale. A denunciare l’accaduto è Antonio Savalli, delegato nazionale della CON.SI.PE.









Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola