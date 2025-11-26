Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Nera
26/11/2025 08:34:00

Marsala,  incendio alla pescheria Crimi. Uno dei due fratelli in carcere

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-11-2025/marsala-incendio-alla-pescheria-crimi-uno-dei-due-fratelli-in-carcere-450.png

Si aggrava la posizione giudiziaria di uno dei due fratelli indiziati per il tentato incendio ai danni della Pescheria Crimi, avvenuto lo scorso 12 ottobre nel mercato ittico di Piazza del Popolo. Su richiesta della Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) di Marsala ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la più restrittiva misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di uno dei due uomini del luogo.

Il provvedimento trae origine dalle reiterate violazioni della misura degli arresti domiciliari, a cui il soggetto era sottoposto dal 7 novembre scorso con braccialetto elettronico. Le infrazioni sono state tempestivamente segnalate dai Carabinieri della Compagnia di Marsala alla locale Procura della Repubblica.

 

Incendio della Pescheria: i gravi indizi

 

Gli approfondimenti investigativi avevano già permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due fratelli marsalesi in relazione al tentato incendio.

Secondo la ricostruzione, i due, dopo aver prelevato della benzina presso un distributore del centro urbano, avrebbero raggiunto Piazza del Popolo. Con il volto travisato, si sarebbero poi introdotti nel mercato ittico per appiccare il fuoco al bancone della Pescheria Crimi.

Dopo l’emissione del provvedimento del G.I.P., l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Trapani, dove si trova ora in custodia cautelare.

 









Native | 26/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764063949-0-rmc-101-cresce-ancora-secondo-l-indagine-audiradio-2025-resta-la-radio-piu-ascoltata.png

RMC 101 cresce ancora: secondo l’indagine Audiradio 2025 resta la...

Native | 25/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764065802-0-giulio-bellan-cosi-gli-imprenditori-si-mettono-al-sicuro-con-le-holding.jpg

Giulio Bellan: così gli imprenditori si mettono al sicuro con le...

Native | 24/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763733016-0-il-black-friday-di-katia-store-apre-la-stagione-dei-regali-e-dello-shopping-di-festa.gif

Il Black Friday di Katia Store apre la stagione dei regali e dello...