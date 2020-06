Calatafimi Segesta, prosegue la campagna per la Festa del SS.Crocifisso 

10/06/2020 08:00:00

Continua l'iniziativa del 5x1000 promossa dall'Associazione del SS. Crocifisso di Calatafimi Segesta. Il gettito degli anni passati è stato notevole, si spera anche in quello dell'anno in corso anche e soprattutto per una probabile festa imminente, che, ad oggi, non è stata fissata la data, però, considerato che l'ultima è stata nel 2012 si spera in una imminente festa. Numerosi cittadini di Calatafimi, emigrati e anche molte simpatizzanti hanno sottoscritto negli anni passati il 5 x 1000 a favore dell'associazione.

Le somme raccolte saranno accantonate e nel rispetto delle norme di legge vigenti, saranno impegnati dai ceti nella preparazione della festa solenne con iniziative variegate volte a non fare morire le tradizione locali e anche per una prospettiva di crescita economica, sociale e culturale di Calatafimi Segesta. Purtroppo la solenne festa del SS. Crocifisso, che una volta veniva celebrata con cadenza quinquennale, per la verità ancor prima nei secoli trascorsi annualmente, per il costo notevolissimo di essa non ha rispettato la scadenza prestabilita.

I ceti, d'intesa con l'associazione, sperano oramai di accorciare i tempi per potere in tempi brevi festeggiare in forma solenne la solenne festa. Innumerevoli richieste di cittadini residenti ed emigrati, oltre a migliaia di appassionati della festa pressano insistentemente affinché si possa svolgere la festa. Basti solo pensare che il primo maggio del 2012, ultima festa, erano presenti nella città di Calatafimi Segesta da 80/100 mila persone che hanno invaso tutte le strade della città.

A sostegno di questa meravigliosa festa l'associazione di Promozione Sociale SS. Crocifisso Calatafimi Segesta chiede il sostegno di quante hanno a cuore l'iniziativa. Un grazie di cuore a tutti. Per poter donare il 5x1000 basta indicare il codice dell'Associazione SS.Crocifisso: C.F. 93064790814. Per maggiore Info è possibile visitare la Pagina Facebook: Associazione Promozione Sociale SS.Crocifisso Calatafimi Segesta.