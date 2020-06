Marsala "bella fitusa", l'ex artigel è di nuovo una discarica di rifiuti

10/06/2020 16:06:00

Torniamo ad occuparci per Marsala "bella fitusa" della gelateria ex Artigel al lungomare Spagnola.

Già protagonista, in passato, di diversi articoli di TP24 e di tante altre segnalazioni di cittadini marsalesi, continua ad essere utilizzata come una discarica a cielo aperto e vista mare. Tutto questo si trova lì - come potete vedere dalla fotogallery - a due passi dalla Laguna dello Stagnone.

Per le vostre segnalazioni vi ricordiamo di scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviare le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.