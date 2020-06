Marsala "bella fitusa" e i grossi sacchi della spazzatura lasciati in via Fici

11/06/2020 13:10:00

Per Marsala "bella fitusa", oggi segnaliamo la presenza dei rifiuti lasciati in strada in via Fici, nel cuore del centro storico della città a due passi dalla via XI maggio.

Come si può vedere dalla foto che ci ha segnalato un nostro lettore, ci sono degli enormi sacchi neri e altri sacchetti più piccoli contenenti spazzatura, in attesa che qualcuno li venga a togliere, ma di mastelli colorati, che sono l'unico modo per esporre i rifiuti e fare correttamente la raccolta differenziata neanche l'ombra.

