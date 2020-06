Marsala "bella fitusa", la discarica di rifiuti pericolosi vicino alla spiaggia di Birgi Sottano

12/06/2020 04:00:00

Una zona pubblica, limitrofa ai parcheggi di Birgi Sottano è diventata da alcuni anni una discarica di rifiuti speciali e pericolosi ( c'è anche cemento e amianto).

E' questa la segnalazione per Marsala "bella fitusa" di una nostra lettrice. "Siamo a pochi metri da una spiaggia molto frequentata - ci dice -. Nonostante le innumerevoli segnalazioni ed incontri con il vicesindaco Agostino Licari, che ha ricevuto una delegazione di residenti, la situazione non è mutata. Dalle interviste che rilascia, il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, mostra una particolare sensibilità e preoccupazione per la salute dei cittadini, soprattutto, durante l'emergenza Covid. Non si preoccupa però che residenti, villeggianti e fruitori di questa zona turistica siano esposti a sostanze cancerogene come il cemento amianto".

