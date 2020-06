Mazara, la viabilità regolata da tre nuove ordinanze

14/06/2020 18:00:00

Nuova viiabilità a Mazara del Vallo. Interessate piazza Santa Veneranda (divieto di sosta 18-24), alcune vie Centro Storico e Tonnarella (tratto lungomare Fata Morgana tra via del Mare e via degli Sportivi).

Il Dirigente/Comandante della Polizia Municipale Salvatore Coppolino d’intesa con l’amministrazione comunal, ha disposto, con proprie ordinanze la modifica della viabilità, della sosta e del transito in alcune zone cittadine.

- Piazza Santa Veneranda: a seguito dell’estensione di concessioni di suolo pubblico per le attività commerciali nell’ambito delle misure antiCovid, su richiesta dell’Assessore Vincenzo Giacalone il Comandante Coppolino con propria ordinanza n. 109/2020 ha disposto: l’Istituzione di Divieto di Sosta dalle ore 18:00 alle ore 24:00 con rimozione forzata, in tutta la Piazza Santa Veneranda.

- Centro storico: vista la necessità di un provvedimento limitativo alla circolazione in alcune vie del centro storico, nelle giornate festive e prefestive, durante tutto il periodo estivo 2020 al fine di garantirne in sicurezza un regolare deflusso pedonale, il Comandante Salvatore Coppolino con propria ordinanza n. 110/2020 ha disposto il Divieto di Sosta e Transito, con rimozione forzata, fatta eccezione residenti e portatori di handicap, dalle ore 19:00 alle ore 06:00 nelle giornate festive e prefestive nelle seguenti vie e piazze: Piazza Plebiscito; Via Santa Teresa; Via San Vito; Via Girolamo Sansone; Piazza Immacolata; Via Purgatorio; Piazza Chinea.

Tonnarella: Considerato che a seguito dei lavori di stabilizzazione del cedimento del tratto di Lungomare Fata Morgana, compreso tra la via del Mare e la via Degli Sportivi, lo stesso è stato reso transitabile, a parziale modifica dell’ordinanza n. 104/2020 con la nuova ordinanza n. 114/2020 il Comandante Salvatore Coppolino ha disposto di: ripristinare il doppio senso circolatorio nel Lungomare Fata Morgana, tratto compreso la via del Mare e la via degli Sportivi; istituire il divieto di fermata nel Lungomare Fata Morgana dal civico 300 a via degli Sportivi; invertire il senso di marcia della via Dei Ponticcioli consentendo il transito da via del Mare verso via Dè Petris.