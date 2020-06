La chiusura prolunga di Birgi. Ombra: "Salviamo le rotte già programmate" 

15/06/2020 13:22:00

"Salviamo le rotte già programmate". E' l'appello del manager dell'Airgest, Salvatore Ombra, rispetto al decreto di ieri che prolunga la chiusura dello scalo trapanese fino al 14 Luglio, compromettendo ulteriormente la stagione estiva, dopo l'addio improvviso di Alitalia.

Sul decreto che ha stabilito la chiusura dell'aeroporto di Trapani Birgi, insieme ad altri aeroporti nazionali, fino al 14 luglio, il presidente Salvatore Ombra, ha tempestivamente informato il presidente della Regione Siciliana on. Nello Musumeci e ha sentito il vice ministro ai Trasporti Giancarlo Cancelleri per trovare una felice soluzione che lasci la ripresa della programmazione delle rotte come già stabilita. A questo proposito è stata già inviata una nota ad Enac per la richiesta di riapertura.