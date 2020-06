La manifestazione per Birgi contro Alitalia (e i Cinque Stelle). C'è una nuova rotta: Trapani - Roma

17/06/2020 11:55:00

Si è conclusa poco fa la manifestazione convocata per oggi, 17 Giugno, dall'Airgest, la società che gestisce l'aeroporto "Vincenzo Florio" di Trapani - Birgi, per protestare contro Alitalia, che ha deciso di eliminare le rotte estive da Roma e Milano per Trapani per le troppe perdite.

Alla manifestazione erano presenti circa 150 persone, e sul palco c'erano tutti i Sindaci del territorio, Pino Pace, presidente della Camera di Commercio, e Salvatore Ombra, presidente di Airgest. Ombra ha invitato il territorio ad essere unito, e per questo è stato sottoscritto un documento con tutti i Sindaci. Polemico l'intervento del Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che ha attaccato i Cinque Stelle, grandi sponsor di Alitalia a livello nazionale, con un'azione politica che, per fare guerra alle low - cost, sta distruggendo i piccoli aeroporti. Effettivamente i parlamentari dei Cinque Stelle non si sono degnati di essere presenti.

Presente anche Eleonora Lo Curto, deputata regionale dell'Udc. E' intervenuto anche per ricordare "le cose strane accadute dentro l'aeroporto" Gregori Bongiorno, rappresentante provinciale di Assindustria.

Alla fine è arrivata anche la buona notizia. Salvatore Ombra ha infatti annunciato "con emozione" un nuovo volo Albastar per Roma Fiumicino, alle 7 del mattino e alle 20 e 30 la sera, dopo i voli per Cuneo e Malpensa. Presto potrebbe esserci il Milano Linate.

Qui la diretta della manifestazione. Vi conviene saltare la prima parte, perché si sente malissimo.