Erice, Toscano vs Mannina e Manuguerra. La lite si sposta sui social

Dopo le turbolenze che hanno caratterizzato l’ultima seduta del consiglio comunale di Erice, continua la diatriba tra il sindaco Daniela Toscano e il consigliere Alessandro Manuguerra.

La faida si è spostata sui social. Sul suo profilo Facebook, Manuguerra sferra un nuovo attacco al primo cittadino.

“Una sindaca – scrive - che non merita di rappresentare la cittadinanza ericina. In Consiglio comunale ho fatto presente alla sindaca che uscire dall'aula nel minuto di silenzio per mio padre è da maleducati e da persone che non hanno rispetto”. Ed subito aggiunge: “Era soddisfatta della scomparsa di mio padre me lo ha detto in faccia, non so come si possa provare un odio così verso una persona, soprattutto quando dovrebbero essere i Manuguerra ad avercela con lei e non il contrario”.



“Ricordo – prosegue il consigliere comunale - perfettamente quando morì suo padre, gli feci le condoglianze in via privata e pubblicamente in Consiglio Comunale. Ma io sono io! Porto rispetto verso chi non c'è più, è un dolore che non si può capire e comprendere. Ho chiesto inoltre che si parli di problemi del territorio e non di queste polemiche che sempre la Signora alimenta con le sue inutili interviste offendendo i nostri nomi. Eravamo esasperati - conclude Alessandro Manuguerra - perché le famiglie non si toccano, soprattutto le persone che non ci sono più e non si possono difendere”.