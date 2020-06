Erice, tensione alle stelle in consiglio comunale. Lite tra Mannina e la sindaca Toscano

17/06/2020 19:58:00

Al consiglio comunale di Erice prende la parola il sindaco Toscano e l'aula si trasforma in una sorta di succursale della Curva Sud.

Tensione e parole grosse tra il primo cittadino e i suo acerrimi "nemici": i consiglieri Mannina e Manuguerra. Ad aprire la faida, il sindaco le cui parole hanno scatenato la reazione dei due consiglieri a tal punto che la seduta è stata sospesa. La malcelata ostilità tra i tre è venuta a galla, spingendo il presidente del consesso civico ad interrompere i lavori per far raffreddare gli animi.

Al centro dello scontro le dichiarazioni di Toscano, che, in un'intervista a Tp24, ha detto che non commenta le iniziative politiche di Mannina, perché suo padre è stato rinviato a giudizio per voto di scambio politico . mafioso. Mannina, allora, ha citato un ritaglio di giornale, il Giornale di Sicilia del 1995, che racconta dell'arresto per corruzione di tale Antonino Pecorella Toscano, come ha ribadito poi pubblicando un posto sui social.