Ma si fanno bene i controlli anti Covid sui mezzi della Liberty Lines? 

19/06/2020 09:19:00

Arrivano alla redazione di Tp24 diverse segnalazioni sulla Liberty Lines, la compagnia di navigazione, ex Ustica Lines, che collega Trapani e Marsala con le isole Egadi (Favignana, Levanzo, Marettimo). Alcuni lettori segnalano che i controlli anti contagio da coronavirus sono molto carenti. Il personale di bordo, ad esempio, non vigila sull'utilizzo corretto delle mascherine durante le traversate, e c'è anche chi si è infastidito quando dei passeggeri lo hanno fatto notare. Le segnalazioni arrivano sia per le corse in aliscafo che per quelle con i traghetti.

Non è una questione di poco conto. Le norme per evitare il contagio sono molto chiare. Ci sono compagnie che viaggiano con posti ridotti, per evitare i distanziamenti, e che addirittura danno la mascherina per chi sale a bordo. Così come bisognerebbe effettuare spesso la sanificazione dei locali, e controllare la temperatura per chi sale a bordo, oltre che rendere disponibile il gel disinfettante.