16/05/2024 08:59:00

La segnalazione questa volta proviene da un nostro lettore. Il cittadino appunto lamenta come ci sia da giorni una perdita di acqua lungo il marciapiede stretto, con pericolo di caduta per i passanti. Ma nessuno sarebbe intervenuto per eseguire un intervento di riparazione.

L'intervento dovrebbe essere inserito nel crono programma della ditta incaricata dal Comune di intervenire in questi casi, stabilendo tempistiche a seconda del pericolosità della situazione. Nel frattempo l'acqua sgorga, mentre ai cittadini viene chiesto di stare attenti agli sprechi e non "innaffiare dopo le 23", come scrive il cittadino.

"Mentre l'Autorità ci impone a Trapani di innaffiare dopo le 23 per non far evaporare acqua dalla terra, da tre mesi davanti civico 283 di via Pepoli , davanti alla Farmacia, una perdita giace li costituendo anche rischio di caduta. Alla grande!"