Spiagge sicure, arrivano i soldi ai Comuni siciliani. Ecco quali

19/06/2020 18:10:00

Oltre 700 mila euro in Sicilia per il progetto Spiagge Sicure.

22 comuni coinvolti, 32 mila euro a testa, per acquistare mezzi e attrezzature e pagare gli straordinari ala polizia municipale.

Sono queste le somme destinati ai comuni siciliani dal Ministero dell'Interno per la lotta alla contraffazione e all'abusivismo commerciale nelle spiagge. I comuni siciliani, come detto sono 22, tutti costieri, ovviamente, e in particolare quelli in cui sono sono presenti spiagge particolarmente frequentate nel periodo estivo. I comuni sono stati scelti in base al numero di attività ricettive presenti, secondo i dati Istat del 2018, e seguono alcune caratteristiche: non devono essere comuni capoluogo, la popolazione non deve superare le 50 mila unità, e non sono destinatari di contributi analoghi promossi dall'Interno.

In provincia di Trapani i Comuni beneficiari sono Valderice, Castellammare del Golfo, Pantelleria, Petrosino, Erice. Nel resto della Sicilia ricevono il contributo Licata, Lampedusa e Linosa, Milazzo, Campo d'Orlando, Gioiosa Marea, Patti, Sant'Alessio Siculo, Furnari, Augusta, Terrasini, Pollina, Isola delle Femmine, Santa Flavia, Cinisi, Ispica, Scicli, Santa Croce Camerina.