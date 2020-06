Inchiesta su Erice. Nino Oddo: "Ho la coscienza pulita"

24/06/2020 12:11:00

"Non sfuggo alle questioni. Del resto all indomani del voto ho sollevato io pubblicamente la questione Erice 2017. Alcuni candidati, sui quali non gravavano fatti ostativi fino a quel momento, avevano firmato l'accettazione di candidatura nelle liste della nostra coalizione. L'ho sempre confermato".

Lo dice l'ex deputato regionale e leader del Psi Nino Oddo in riferimento all'inchiesta pubblicata oggi da Tp24 sugli accordi stretti, e poi sfumati, con Diego Pipitone e le trame sulle elezioni amministrative di Erice nel 2017.

"Quando negli ultimi giorni sono emerse richieste economiche ed organizzative incompatibili con il nostro motus operandi il rapporto si è interrotto.hanno ritirato la documentazione relativa alle candidature ed abbiamo appreso che si sono candidati con lo schieramento opposto. Questi i fatti peraltro accertati. Un fatto è certo in 40 anni di impegno politico non ho mai goduto di appoggi mafiosi ne ho mai comprato voti. È l'unica vicenda giudiziaria che mi ha riguardato (un abuso d ufficio nel 1993 quando arrestavano un socialista al giorno) si concluse con la piena assoluzione su richiesta dell accusa e con 1500 euro da parte dello stato per ingiusta detenzione. Una vicenda che esibisco come una medaglia. Se avessi cercato scorciatoie in politica avrei lasciato il partito socialista quando cadde in disgrazia, come fecero tanti dopo la fine della prima Repubblica. Ho invece continuato a fare le mie battaglie sempre da socialista, con tutte le difficoltà del caso.

Alcune le ho vinte, altre le ho perse. Ma ho la coscienza pulita, la mia storia politica e le mie condizioni economiche le conoscono tutti. Vivo del mio lavoro. È continuo a fare politica con la stessa passione con la quale iniziai ragazzo. Anche se in questa terra di Sicilia purtroppo troppo spesso le condizioni ambientali permangono difficili. Oggi Come ieri".