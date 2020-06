Marsala, Oriana Bertolino riconfermata in casa Fly Volley

25/06/2020 15:35:00

Sono in continuo aggiornamento le novità in casa Fly Volley. Questo entusiasmante inizio stagione porta l'importante ri-conferma di Oriana Bertolino che svolgerà, per il secondo anno consecutivo, il ruolo di Secondo Allenatore in panchina. Oriana ha avuto un trascorso da giocatrice della Fly con il ruolo di Centrale ed ha proseguito, dall'arrivo del Mister Lucio Tomasella, nel ruolo sia di giocatrice che di vice allenatore con mansioni di Scout, Studio degli avversari e di Approccio tecnico alle partite.

Oriana ha un trascorso di tutto rilievo nel volley provinciale, basti pensare alla vittoria del titolo regionale under 18 in compagnia proprio della nuova palleggiatrice Fly Sara Gabriele per poi proseguire la carriera sportiva in serie C in Piemonte durante gli studi universitari.

“Sono molto soddisfatto della sua riconferma - dichiara Mister Lucio Tomasella - la scorsa stagione si è rivelata una validissima assistente e risorsa preziosa per la società. Inizialmente seguendo le mie direttive ed i miei consigli poi man mano sempre più autonomamente è stata fondamentale nelle analisi dei dati statistici e video oltre che nelle sedute di allenamento. Mi ha supportato e sopportato egregiamente, per questo merita stima e rispetto. Quest’anno il lavoro da svolgere sarà più duro, ma sono certo che saprà fare ancora meglio. Insieme stiamo inoltre visionando e scegliendo le atlete che comporranno la nuova Fly versione B2. Auguro ad Oriana un grande in bocca al lupo”.

Il suo commento dopo la riconferma:"Dopo due anni alla Fly volley sono pronta per affrontare la nuova stagione che, senza dubbio, sarà carica di maggiori responsabilità. Sono grata nei confronti della dirigenza e del primo allenatore per la fiducia che continuano a riporre in me. Sono motivata a non deludere le loro aspettative. Fly go!".