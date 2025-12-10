Volley A2: dopo il turno di riposo la Sigel Seap Marsala riceve mercoledì la Itas Trentino

10/12/2025 07:00:00

Terza giornata del girone di ritorno nel Campionato serie A2 Tigotà per la Sigel Seap Marsala Volley che, dopo aver rispettato il riposo previsto dal calendario, è pronta a sfidare nel secondo infrasettimanale di stagione, la formazione dell'Itas Trentino che all'andata impose un 3 a 0 alle ragazze di Coach Lino Giangrossi. Un’altra sfida complicata che le lilibetane affronteranno, dopo giorni di preparazione al match, nel proprio fortino del PalaSanCarlo con la voglia di riscattare quella sconfitta, tornando a conquistare punti in una classifica che rischia di allontanarle troppo dall'obiettivo stagionale di giocarsi un posto migliore di quello che occupa a questo punto della stagione. Dieci giorni di allenamenti senza sosta consegnano al match un Marsala Volley al completo e pronto a questa sfida, un roster che sa di dover esprimere la sua miglior pallavolo con la concentrazione massima che serve per raggiungere il massimo obiettivo possibile. Per le ospiti di Coach Beltrami, il rientro a pieno regime di Alice Pamio è il segnale di un roster pronto ad affrontare chiunque con la consapevolezza di voler dire qualcosa di importante a questo splendido Campionato. Si attende anche un caloroso saluto dello sportivissimo pubblico lilibetano alle ex di giornata Francesca Cosi e Virginia Ristori Tomberli protagoniste di questa stagione trentina.

"La gara di ritorno contro Trentino arriva in un momento in cui loro hanno ritrovato continuità e qualità di gioco, dichiara Coach Lino Giangrossi. Dopo un periodo condizionato da alcune assenze importanti, oggi sono tornate ad esprimere una pallavolo di alto livello, come dimostrano i risultati recenti. Ci aspetta quindi una partita impegnativa contro una formazione completa, ben preparata e guidata da un tecnico di grande esperienza. Noi dovremo scendere in campo con lucidità, coraggio e grande ordine, limitando gli errori e mantenendo intensità in ogni fondamentale. L’obiettivo è fare la nostra partita, con identità e determinazione, consapevoli delle nostre potenzialità. Siamo felici di rivedere in campo Alice Pamio, il suo rientro è una bella notizia per tutto il movimento e aggiunge valore a una sfida che si preannuncia di alto livello".

L’appuntamento, al Palazzetto San Carlo di Marsala, è fissato per mercoledì 10 dicembre. Il match a partire dalle ore 17:00 sarà visibile sul canale Youtube “Volleyball World Italia” e verrà diretto dal Sig. Fabio Paris coadiuvato dal Sig. Andrea Bonomo. L’addetto al VideoCeck sarà la Sig.ra Vera D’Avola. Di seguito l'intervista pre partita alla schiacciatrice Jessica Kosonen ed a Coach Lino Giangrossi:



