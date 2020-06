Marsala, attivati gli autobus per i lidi e imbarcaderi per Mozia

27/06/2020 15:40:00

Nuovi orari del trasporto urbano a Marsala riguardo ai collegamenti a mezzo bus con i lidi nord/sud e gli imbarcaderi per Mozia. Più corse, da Lunedì a Domenica, spalmate nell'arco dell'intera giornata a beneficio dei bagnanti ma anche dei lavoratori.

Pertanto, da oggi - Sabato 27 Giugno - le spiagge del versante sud si potranno raggiungere con 11 corse giornaliere (capolinea Piazza Del Popolo): il primo bus parte alle ore 7,15, l'ultimo alle 19,30. Altrettante le corse per il ritorno (capolinea piazza Lido Signorino-Tiburon): la prima alle ore 7,45; l'ultima alle 20. Per il versante nord, invece, da Piazza Del Popolo partiranno quotidianamente 9 corse (la prima alle 6:55; l'ultima alle 20) per raggiungere sia gli imbarcaderi per Mozia che il lido San Teodoro. Da qui, il primo bus di ritorno a Piazza Del Popolo è alle ore 7:35; l'ultimo alle 20:50.

Appena conclusa la procedura di immatricolazione dei nuovi bus - fra due/tre giorni si presume - saranno attivate le altre linee che coprono l'intero territorio comunale.

Intanto da lunedì prossimo, 29 giugno, la distribuzione e il rinnovo dei tesserini per il trasporto gratuito urbano per anziani, invalidi; nonché la stipula degli abbonamenti a pagamento e la vendita di biglietti per gli autobus avverrà nell’ufficio appositamente istituito nella sede centrale del Comune, in via Garibaldi.

“Abbiamo preso questa decisione – afferma il Sindaco Alberto Di Girolamo – per venire incontro alle richieste di tanti utenti che sono impossibilitati a raggiungere i locali dell’autoparco. In particolare le persone che vogliono richiedere o rinnovare il tesserino gratuito, contrarre un abbonamento a pagamento o, ancora, acquistare dei biglietti, potranno presentarsi nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e il martedì anche dalle 15:30 alle 18:00, presso l’ingresso n. 10 dell’Atrio comunale dove troveranno gli impiegati addetti a questo servizio”.

Ricordiamo a chi ne possiede i requisiti e desidera richiedere il tesserino per il trasporto gratuito negli autobus dello Sma, peraltro per la stragrande maggioranza nuovi di fabbrica, che dovranno presentare, come documentazione, la fotocopia del documento d’identità, la fotocopia del modello Isee e una fototessera assieme agli originali.