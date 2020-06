Anniversario sacerdotale per alcuni presbiteri della Diocesi di Trapani

27/06/2020 12:35:00

Domenica 28 giugno il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà alle ore 10 la Santa Messa per il 60° di ordinazione presbiterale di don Mariano Gatto e don Giulio Scavuzzo presso la parrocchia di San Paolo Apostolo ad Erice Casa-Santa (sono stati ordinati il 29 giugno del 1960) mentre alle ore 19 presiederà la celebrazione eucaristica in Chiesa Madre ad Alcamo per il 50° di ordinazione presbiterale di don Saverio Renda, don Pietro Filippi e mons. Benedetto Cottone.

Il 29 giugno, festa dei santi Pietro e Paolo, celebrano il 25° di sacerdozio don Francesco Vivona e don Francesco Pirrera. La celebrazione si terrà però il giorno dopo , alla presenza del vescovo: il 30 giugno alle ore 19.30 presso la parrocchia “Cristo Re” a Valderice.

“Ogni cammino sacerdotale evidenzia l’impresa del Signore: un’ impresa che parte dal cuore di Dio e dal cuore degli uomini – ha affermato il vescovo - Mi sembra importante ricordate le date degli anniversari che si celebrano intorno alla festa degli apostoli Pietro e Paolo, i primi a conoscere le imprese che partono dal cuore di Cristo: sui passi dei poveri e nelle azioni che si generano da quel cuore che attrae dalla Croce donando il suo Spirito agli uomini.

Ringrazio il Signore per tutti i sacerdoti che ci ha dato, anche per quelli che già vivono alla Sua presenza e per quelli che si appresta a donare alla nostra chiesa. Proprio oggi, solennità del Cuore di Gesù, ho la gioia personale ed ecclesiale di annunciare, insieme alle loro parrocchie di provenienza, alle famiglie e al Seminario che il 10 di agosto ordinerò diaconi i seminaristi Roberto D’Aleo e Salvatore Orlando”.