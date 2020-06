Si cerca un attore per lo spettacolo di Corrado Tedeschi a Valderice

28/06/2020 17:00:00

L'agenzia di spettacolo Oddo Management dei fratelli Katia e Giuseppe Oddo, nell'ambito della Rassegna Teatrale "Valderice Estate 2020 - Emozioni in Sicurezza", ricerca un attore del territorio, dai 30 anni in su, da inserire nello spettacolo "L'uomo dal fiore in bocca", atto unico di Luigi Pirandello. L'attore selezionato affiancherà, nei panni del Pacifico Avventore, l'attore professionista Corrado Tedeschi sul palco del Teatro On. Nino Croce di Valderice nel mese di agosto 2020.

Gli interessati potranno inviare al più presto, foto, dati anagrafici, numero di telefono, un breve curriculum, eventuale showreel e video relativo al copione in oggetto. Inviare tutto all’indirizzo: oddomanagement@libero.it



La produzione valuterà tutti i video pervenuti. Gli attori che supereranno la prima fase online dei casting saranno contattati per sostenere un provino in presenza.