Marsala, incidente a Tabaccaro. Coinvolte tre macchine, un ferito grave 

30/06/2020 12:08:00

Sono tre le macchine coinvolte in un incidente che si è verificato questa mattina, poco prima di mezzogiorno, a Marsala, in Via Trapani, all'altezza di contrada Tabaccaro. Lo scontro, per cause ancora da accertare, è avvenuto all'altezza della filiale, oggi chiusa, della Banca Grammatico.

Tra i feriti c'è particolare apprensione per un anziano, che mostrava un forte trauma, e che è stato trasportato con urgenza al "Paolo Borsellino". L'incidente ha richiamato la solita folla di curiosi e ha causato problemi alla circolazione veicolare in via Trapani.