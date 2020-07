01/07/2020 09:14:00

In Sicilia la Regione vuole assumere ... altri forestali. E' pronto il concorso per entrare nel Corpo Forestale della Regione Siciliana

Il bando di concorso per l'assunzione di agenti del Corpo Forestale dovrebbe arrivare entro settembre.

Il disegno di legge è quello della riforma del settore preparato dall’assessore al Territorio Cordaro.

Il voto all’Ars è atteso nei prossimi giorni ma, come si legge sul Giornale di Sicilia, è solo una formalità. È l’ultimo step di un iter lungo 2 anni e iniziato quando il governo regionale ha rimosso lo stop al turn over del personale facendo anche approvare la pianta organica del Corpo Forestale.

Nella relazione al ddl viene descritto il lavoro del Corpo Forestale nella prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e l’impegno del personale nell’emergenza Covid19 in Sicilia.

Sempre nella relazione viene segnalata la carenza di personale in pianta organica, e viene ricordato che le ultime assunzioni risalgono a circa 25 anni fa. Per proseguire con l’esame del ddl in aula si attende il parere della commissione Bilancio su alcuni emendamenti aggiunti.