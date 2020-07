Marsala 2020. Mario Figlioli: “Ecco perché abbiamo lasciato Adamo e andiamo da soli”

02/07/2020 06:00:00

Mario Figlioli alla fine ha rotto gli indugi e ha deciso di candidarsi sindaco a Marsala. Una cosa che era nell'aria già da mesi, quando ha presentato il suo movimento Vento Nuovo. Ad un certo punto però era entrato nella coalizione a sostegno di Giulia Adamo, poi c'è stato il divorzio. Ci spiega queste decisioni?

In questo periodo abbiamo parlato un po' con tutti i candidati per presentare il nostro progetto. Da gennaio abbiamo lavorato su questo. Nelle varie presentazioni abbiamo tracciato la linea. Il modus operandi che gli altri candidati hanno però è troppo lontano da quello che noi vogliamo portare avanti. Con Giulia Adamo abbiamo avuto la fortuna di conoscerla, di vedere anche la sua splendida piscina. Siamo rimasti buoni amici ma non possiamo fare nessun percorso insieme. Noi siamo completamente aperti e disponibili anche nei confronti di altri candidati.

La piscina era bella, la colazione buona, ma con Giulia Adamo ad un certo punto avete deciso di fare un passo indietro. Perchè?

C'erano troppi amici. Siamo persone che lavorano dalla mattina alla sera, stiamo sposando il territorio. Vogliamo offrire non un semplice cambiamento ma un risultato che sia quantificabile sia nei numeri ma soprattutto nel riconoscimento dei cittadini. Il nostro programma può sembrare molto ambizioso, ma abbiamo creato questo team con i coordinators, c'è una squadra operativa con tanti professionisti. A breve presenteremo le nostre linee programmatiche.

Ancora non c'è il programma, dice che lavorate da mesi?

C'è, ma stiamo limando alcuni aspetti normativi per presentarlo a tutti ed evitare attacchi sterili.

Ci sarà una lista che si chiamerà, appunto, Vento Nuovo, ma saranno tutti nuovi volti o c'è qualche personaggio noto che ha avuto esperienze politiche?

Ad oggi sono tutti e 24 candidati nuovi alla politica. Stanno studiando tutti, gli abbiamo chiesto di studiare. Nulla toglie che possiamo metterci accanto persone con esperienza.

Non è che poi scappano tutti perchè li mette sotto come se fosse un maestrino?

Grazie per il maestrino. Io durante la quarantena sono stato il primo a studiare.

Tra i punti centrali del vostro programma c'era anche quel mega centro congressi da fare vicino l'aeroporto di Birgi. Ma anche in tempi di Coronavirus mantiene questa idea?

Tutte le fiere internazionali sono ripartite ancor più di prima. Noi stiamo affrontando la fiera del marmo di Verona ad ottobre. Il mega centro commerciale rimane tra le idee per il territorio ma non dobbiamo dimenticare tutti quei progetti approvati e finanziati che sono per noi da completare.