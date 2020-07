Passaggio della campana al Lions di Marsala e al Rotary di Mazara

02/07/2020 04:10:00

Il 28 giugno 2020 si è svolto il Passaggio della Campana e la 61^ Charter del Lions Club Marsala, nella splendida cornice di Villa Favorita, con il subentro al ruolo di Presidente di Antonino Arangio a Vitalba Pipitone.

La serata è iniziata con l’intervento di Vitalba Pipitone, presidente uscente, che ha presentato ai convenuti il resoconto dell’anno sociale 2019-2020 avvalendosi del supporto di un video di fotografie e didascalie con gli eventi più importanti delle attività effettuate, quest’anno sociale è stato caratterizzato da molti Service svolti, ma purtroppo tanti altri sono stati annullati a causa della pandemia che ha colpito il mondo intero.

Tuttavia i Service e gli incontri non effettuati hanno lasciato spazio a nuove modalità di intervento in cui Lions Club ha vissuto una esperienza diversa dal passato sempre nel segno del We Serve.

Le Relazioni del Club si sono svolte in Teleconferenze e i Service sono stati indirizzati ad iniziative di solidarietà per l’emergenza pandemia, in particolare si è dato supporto ai presidi ospedalieri con la fornitura di DPI e strumentazioni, e alle famiglie bisognose con la distribuzione di pacchi alimentari. Nel corso di questo anno sociale sono entrati a far parte della famiglia Lions due nuovi soci: Vincenzo Pantaleo e Giuseppe Zichittella.

«Quest’anno di lavoro, perché tale io l’ho considerato, perseguendo il nostro motto “we serve”, è stato faticoso e anche difficile a causa del Covid-19, ma i Lions non si arrendono mai, abbiamo sospeso le normali attività ed abbiamo donato dei dispositivi sanitari all’ospedale ed aiutato alcune famiglie disagiate ed altro. Comunque sia andata questo anno sociale ha lasciato delle tracce profonde nel mio modo di essere Lion, ho acquisito un grande bagaglio di esperienze grazie anche al confronto con i miei collaboratori» - con queste parole Vitalba Pipitone ha passato le consegne, ringraziando tutti i componenti del Lions Club ed in particolare i membri del Consiglio Direttivo che hanno affiancato il lavoro in questo anno.

Le prospettive del futuro 2020-2021 sono state presentate dal presidente subentrante, Antonino Arangio che, pur annunciando sono previsti nuovi service oltre alla continuità con le attività già intraprese in passato, ha sottolineato che si procederà in linea alle indicazioni del Lions International sulla sicurezza dei Service e Incontri in presenza.

«Nel coniugare lo sviluppo del pensiero lionistico in rapporto alle difficoltà della società attuale, vorrei favorire, al termine di questa pandemia, soprattutto i giovani, sono loro il nostro futuro, nelle loro aspirazioni e speranze fornendo l'opportunità e possibilità nello studio, nel lavoro, nella vita quotidiana di relazione interpersonale, nella ricerca ed in quant'altro dagli stessi anelato» così ha affermato Antonino Arangio e ha proseguito presentando il Direttivo che lo affiancherà nell’anno sociale 2020-2021.

Gli intervenuti alla serata fra autorità cittadine e lionistiche: Alberto Di Girolamo, Sindaco della città, Gianfranco Amenta, past Governatore del Distretto 108YB Sicilia, Enrico Caruso, Direttore del Parco Archeologico Lilybeo di Marsala, Giuseppe Bianco, Presidente del Lions Club Palermo Host, Vito Signorello, Presidente del Lions Club di Castelvetrano, Pietro Bonì, Presidente del Lions Club di Alcamo, Pasquale Perricone, Presidente del Lions Club di Salemi Valle del Belice. Il Governatore eletto Mariella Sciammetta impossibilitata a partecipare ha inviato un messaggio di auguri di cui è stata data lettura. La conviviale si è conclusa con un brindisi di auguri per il futuro del mondo intero, che per adesso è colpito dalla pandemia, e di speranza per l’attività lionistica che si può sempre migliorare attraverso l’impegno del presidente e di tutti i soci.

Calogero, detto Lillo, Giorgi è il nuovo Presidente del Rotary Club Mazara succedendo a Domenico Di Maria. Giorgi si è insediato con il tradizionale “passaggio della campana”, che si è svolto nella serata di domenica 28 giugno presso la splendida cornice della Cantina Gorghi Tondi. A condurre il cerimoniale sono stati Vinnuccia Di Giovanni, Prefetto Rotary Club Mazara uscente ed il Prefetto entrante Enzo Modica che hanno ringraziato i tanti ospiti e Soci del Club intervenuti e le imprenditrici Annamaria e Clara Sala, proprietarie della Tenuta Gorghi Tondi; la serata è stata allietata dalla musica di “Chico” Messina che ha presentato “Nura”, suo ultimo lavoro, e dalle creazioni gastronomiche curate dallo chef Emanuele Russo del ristorante “Le Lumie”.

Presenti fra gli altri ospiti il Sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, il Sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, e la Deputata all’ARS On. Eleonora Lo Curto; attraverso i loro interventi di saluto hanno manifestato la necessaria sinergia fra le istituzioni ed il Club service ringraziando il Rotary per la sua concreta azione nel territorio dimostrata anche durante la recente emergenza covid-19 con alcune iniziative volte ad alleviare le difficoltà delle fasce sociali più disagiate. Presente anche il presidente del Consiglio comunale di Mazara del Vallo, Vito Gancitano.

Il Presidente uscente del Rotary Club di Mazara, Domenico Di Maria, con il supporto di un video ha ripercorso, senza poca emozione, le fasi salienti, con le diverse iniziative svolte, dell’anno rotariano appena trascorso ringraziando il suo Direttivo, i collaboratori più stretti, e la sua famiglia per il sostegno ricevuto nel corso del suo mandato segnato negli ultimi mesi dalla pandemia da coronavirus.

Dopo il passaggio del “collare”, il nuovo Presidente Lillo Giorgi ha letto il messaggio augurale del nuovo Governatore del Distretto Rotary Sicilia-Malta 2110, Alfio Di Costa, che sarà in visita a Mazara del Vallo il prossimo 25 luglio; annunciato anche il tema presidenziale per l’anno rotariano 2020-2021: “Il Rotary crea opportunità”. Successivamente Lillo Giorgi ha indicato la mission del suo mandato illustrando i diversi progetti e le tematiche per le quali sarà impegnato il Club mazarese nell’anno rotariano 2020/2021: “insieme al Direttivo e ai Soci –ha spiegato- vorrei recuperare la memoria storica del Club con la pubblicazione di un volume che parli delle presidenze che si sono succedute in questi primi 40 anni dalla sua fondazione, uno spazio particolare sarà dedicato al mio amico Giovanni Tumbiolo che ha avuto fra l’altro il merito di aver pensato a quel significativo momento dell’Invocazione Rotariana per la pace fra i popoli, con la presenza di rappresentanti di diversi religioni, a conclusione dell’Expo Blue Sea Land da lui ideato”. Tracciando le linee programmatiche della sua Presidenza, Lillo Giorgi, ha sottolineato: “nel corso dell’anno intendiamo realizzare degli incontri, con il coinvolgimento delle Scuole e delle Istituzioni, dedicati: al recupero della storia del nostro territorio, a partire dal Gran Conte Ruggero; alla giustizia; alla lotta contro la violenza sulle donne; alla formazione dei giovani (potenziamento delle strutture dell’Interact e Rotaract); alla cultura del mare e all’ambiente. Infine Lillo Giorgi ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo del Rotary Club Mazara del Vallo dell’A.R. 2021/2020.

Prima del “passaggio della campana” è stato assegnato un “Paul Harris Fellow” al Past President Giosuè Ruggiano ed un “Paul Harris Fellow” a uno zaffiro ai Past President Vinnuccia Di Giovanni, Giuseppe Sinacori, Assistente del Governatore per l’a.r. 2020-2021. E’ avvenuto così l’ingresso di quattro nuovi Soci nel Club: Noemj Buscarino, Mario Tumbiolo, Roberto Caravaglios e Nicola Sardo.

La serata ha visto la presenza del Past Governor (PDG), Vincenzo Montalbano Caracci, del Presidente della Commissione Distrettuale della Formazione, Giuseppe Pantaleo, del Presidente della Commissione BLS, Goffredo Vaccara, del Presidente del Rotaract Mazara, Marco Tumbiolo, del Presidente dell’Interact Mazara, Matilde Di Giovanni; presente fra gli ospiti anche Joelle Maujard del Rotary Club Thionville Melbrug (Francia).

Il Delegato del Club per la Rotary Fondation, Daniela Vernaccini, ha illustrato un progetto di raccolta fondi contro la poliomelite.

La cerimonia del “passaggio della campana” si è conclusa con gli interventi di Erina Vivona, Assistente del Governatore Rotary 2019-2020, e di Marilena Lo Sardo, Assistente del Governatore Rotary 2020-2021.

Infine, ecco il Direttivo a.r. 2020/2021 del Rotary Club Mazara del Vallo. Presidente Lillo Giorgi, Segretario Giuseppe Sinacori, Prefetto Enzo Modica (Presidente Incoming 2021/2022), Tesoriere Gaspare Ingargiola, Vice Presidenti Vinnuccia Di Giovanni e Salvatore Cristaldi, Past President Domenico di Maria. Consiglieri: Rino Zambito Spadaro, Valeria Alestra, Danilo Di Maria, Nicola Norrito, Filippo Danilo Gaudioso, Silvana Lentini, Angela Vento e Daniela Vernaccini.